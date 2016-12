Par ptit moine le samedi 27 décembre 2014, 06:30 - sentences - Lien permanent

O









n voit assez souvent qu'un apprivoiseur peut, par des caresses, calmer la fureur d'un lion et le rendre doux et traitable; mais vit-on jamais que celui qui a traité son corps de la même manière, ait fait autre chose que de le rendre plus furieux et plus indocile ?«De la Gourmandise, qui, tout impitoyable qu'elle soit, plaît à tout le monde» (