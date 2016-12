Par ptit moine le mardi 30 décembre 2014, 06:30 - sentences - Lien permanent

I









l arrive quelquefois que la vaine gloire et la gourmandise se font entre elles une guerre fort animée, et se disputent vigoureusement un pauvre misérable; car la gourmandise fait tous ses efforts pour le porter à violer les règles de la mortification et du jeûne, et la vanité, pour l'engager à faire connaître la perfection de sa vie par les actes d'une abstinence sévère. Mais un moine conduit par un esprit de sagesse, évitera les pièges que lui tendront ces deux passions, et saura profiter des circonstances pour les chasser l'une et l'autre bien loin de lui.«De la Gourmandise, qui, tout impitoyable qu'elle soit, plaît à tout le monde» (