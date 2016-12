Par ptit moine le samedi 3 janvier 2015, 06:30 - sentences - Lien permanent

ependant, autant que faire se pourra, n'usons que de nourritures propres à nourrir nos corps, et qui soient de facile digestion, afin que, tout en nous rassasiant d'un côté, nous contentions notre estomac qui demande toujours, et que, d’un autre côté, nous nous préservions, par une digestion prompte et aisée, des mauvaises humeurs et des ardeurs funestes que des nourritures plus solides produiraient en nous. Au reste, avec un peu d'attention, nous remarquerons que la plupart des aliments qui provoquent des ballonnements sont également excitants.«De la Gourmandise, qui, tout impitoyable qu'elle soit, plaît à tout le monde» (